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Espreso.tvСпортЛомаченко вышел на ринг с боксером, против которого проведет главный бой в карьере

Ломаченко вышел на ринг с боксером, против которого проведет главный бой в карьере


фото: Instagram
Украинский боксер Василий Ломаченко встретился с американцем Теофимо Лопесом, с которым сразится за титул абсолютного чемпиона мира

Фото с Лопесом Ломаченко выложил в Instagram.

Украинец встретился с Теофимо Лопесом в Нью-Йорке (США) после победного боя американца против Ричарда Комми из Ганы.

Лопес нокаутировал соперника во втором раунде и отобрал у него титул чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) по версии IBF (Международной боксерской федерации).

Американец станет следующим соперником обладателя титулов WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) Василия Ломаченко в поединке за звание абсолютного чемпиона мира весной 2020 года.

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