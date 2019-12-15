Ломаченко вышел на ринг с боксером, против которого проведет главный бой в карьере
Фото с Лопесом Ломаченко выложил в Instagram.
Украинец встретился с Теофимо Лопесом в Нью-Йорке (США) после победного боя американца против Ричарда Комми из Ганы.
Лопес нокаутировал соперника во втором раунде и отобрал у него титул чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) по версии IBF (Международной боксерской федерации).
Американец станет следующим соперником обладателя титулов WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) Василия Ломаченко в поединке за звание абсолютного чемпиона мира весной 2020 года.
Teofimo Lopez with his next opponent Vasyl Lomachenko following tonight's IBF title win over Richard Commey. Lopez holding the only lightweight belt missing from Loma's collection.- Michael Benson (@MichaelBensonn) December 15, 2019
[ @TRBoxing ] pic.twitter.com/Kl5ylgJDoM
- Напомним, 15 декабря Теофимо Лопес нокаутировал ганца Ричарда комм и стал соперником Украинский Василия Ломаченко в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.
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