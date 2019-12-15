Эрдоган угрожает закрыть американские базы в Турции

15 декабря, 2019, 22:24

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган угрожает закрыть для США доступ к двум военных баз

Об этом со ссылкой на Haberturk сообщает РБК-Украина .

Эрдоган заявил, что турецкие власти закроют для США доступ к военным базам Инджирлик и Куреджик в случае необходимости. По его словам, решение о закрытии баз остается за Турцией.

"Если это будет нужно сделать, то мы закроем и Инджирлик, и Куреджик", - сказал Эрдоган.