 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирЭрдоган угрожает закрыть американские базы в Турции

Эрдоган угрожает закрыть американские базы в Турции


фото: REUTERS
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган угрожает закрыть для США доступ к двум военных баз

Об этом со ссылкой на Haberturk сообщает РБК-Украина .

Эрдоган заявил, что турецкие власти закроют для США доступ к военным базам Инджирлик и Куреджик в случае необходимости. По его словам, решение о закрытии баз остается за Турцией.

"Если это будет нужно сделать, то мы закроем и Инджирлик, и Куреджик", - сказал Эрдоган.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 декабря, 2019 воскресенье

больше новостей

15 декабря, 2019 воскресенье

14 декабря, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать