Эрдоган угрожает закрыть американские базы в Турции
15 декабря, 2019, 22:24
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган угрожает закрыть для США доступ к двум военных баз
Об этом со ссылкой на Haberturk сообщает РБК-Украина .
Эрдоган заявил, что турецкие власти закроют для США доступ к военным базам Инджирлик и Куреджик в случае необходимости. По его словам, решение о закрытии баз остается за Турцией.
"Если это будет нужно сделать, то мы закроем и Инджирлик, и Куреджик", - сказал Эрдоган.
- Напомним, 27 ноября Турция начала испытания закупленных в России зенитно-ракетных комплексов С-400, несмотря на протесты США.
- 14 декабря стало известно, что Турция и Россия близки к заключению соглашения о совместном производстве ракет.
Читайте также
-
5 декабря, 2019 С чем Путин приедет в Париж?
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно
-
6 декабря, 2019 Как стать Кингом? 5 книг о том, что следует знать
Читайте также
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно