Турция договорилась с Россией о совместном производстве ракет

14 декабря, 2019, 16:33

Турция и Россия близки к заключению соглашения о совместном производстве ракет

Об этом заявил глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир со ссылкой на Daily Sabah сообщает "Европейская правда" .

"Мы подпишем соглашение после согласования окончательных деталей по совместному производству некоторых деталей в Турции и обмена технологиями", - сказал Демир.

Сейчас Турция ведет переговоры о закупке в России второго комплекса системы противоракетной обороны С-400, но требует для нового соглашения совместное производство и передачу технологий.