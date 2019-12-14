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Espreso.tvМирТурция договорилась с Россией о совместном производстве ракет

Турция договорилась с Россией о совместном производстве ракет


фото: dt.ua
Турция и Россия близки к заключению соглашения о совместном производстве ракет

Об этом заявил глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир со ссылкой на Daily Sabah сообщает "Европейская правда" .

"Мы подпишем соглашение после согласования окончательных деталей по совместному производству некоторых деталей в Турции и обмена технологиями", - сказал Демир.

Сейчас Турция ведет переговоры о закупке в России второго комплекса системы противоракетной обороны С-400, но требует для нового соглашения совместное производство и передачу технологий.

  • Напомним, 27 ноября Турция начала испытания закупленных в России зенитно-ракетных комплексов С-400, несмотря на протесты США.
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