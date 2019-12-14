Кулеба призвал США ввести санкции против "Северного потока-2", несмотря на позицию Германии

14 декабря, 2019, 10:14

Вице-премьер-министр Украины Дмитрий Кулеба призвал США ввести санкции против "Северного потока-2", несмотря на недовольство Германии

Об этом сообщает DW .

Об этом Кулеба заявил во время визита в Вашингтон 13 декабря.

По его словам, Украина призывает США ввести запланированные санкции против компаний, участвующих в прокладке газопровода из России в Европу "Северный поток - 2".

"Речь здесь идет не об Украине, а о большем. Речь идет о стратегическом равновесие в Европе. Речь идет об энергетической безопасности в Европе", - сказал Кулеба.