 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКулеба призвал США ввести санкции против "Северного потока-2", несмотря на позицию Германии

Кулеба призвал США ввести санкции против "Северного потока-2", несмотря на позицию Германии


фото: DW
Вице-премьер-министр Украины Дмитрий Кулеба призвал США ввести санкции против "Северного потока-2", несмотря на недовольство Германии

Об этом сообщает DW .

Об этом Кулеба заявил во время визита в Вашингтон 13 декабря.

По его словам, Украина призывает США ввести запланированные санкции против компаний, участвующих в прокладке газопровода из России в Европу "Северный поток - 2".

"Речь здесь идет не об Украине, а о большем. Речь идет о стратегическом равновесие в Европе. Речь идет об энергетической безопасности в Европе", - сказал Кулеба.

  • Напомним, 12 декабря Конгресс США одобрил санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока".
  • Министерство экономическим вопросам Германии с сожалением отреагировало на решение Палаты представителей США о введении санкций против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2".

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 декабря, 2019 суббота

13 декабря, 2019 пятница

больше новостей

14 декабря, 2019 суббота

13 декабря, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать