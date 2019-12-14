Кулеба призвал США ввести санкции против "Северного потока-2", несмотря на позицию Германии
14 декабря, 2019, 10:14
Вице-премьер-министр Украины Дмитрий Кулеба призвал США ввести санкции против "Северного потока-2", несмотря на недовольство Германии
Об этом сообщает DW .
Об этом Кулеба заявил во время визита в Вашингтон 13 декабря.
По его словам, Украина призывает США ввести запланированные санкции против компаний, участвующих в прокладке газопровода из России в Европу "Северный поток - 2".
"Речь здесь идет не об Украине, а о большем. Речь идет о стратегическом равновесие в Европе. Речь идет об энергетической безопасности в Европе", - сказал Кулеба.
- Напомним, 12 декабря Конгресс США одобрил санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока".
- Министерство экономическим вопросам Германии с сожалением отреагировало на решение Палаты представителей США о введении санкций против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2".
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