"Ливерпуль" разгромил "Борнмут" в чемпионате Англии
7 декабря, 2019, 19:46
В 16-м туре чемпионата Англии по футболу "Ливерпуль" разгромил на своем поле "Борнмут"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Автором первого гола стал полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен, который отправил мяч в ворота соперника на 35-й минуте. В конце первого тайма преимущество ливерпульцев увеличил хавбек Наби Кейта. На 54-й минуте отличился нападающий Мохамед Салах.
"Ливерпуль" победил 3:0, набрал 46 очков, продолжает лидировать в чемпионате Англии и опережает ближайшего преследователя - "Лестер - на 11 баллов. У "Борнмута" 16 пунктов и идет 15-м.
Чемпионат Англии
15-й тур
7 декабря
"Ливерпуль" - "Борнмут" 3:0
Голы: Окслейд-Чемберлен, 35, Кейта, 44, Салах, 54
- В 16-м туре чемпионата Англии по футболу "Челси" неожиданно проиграл в гостях "Эвертону" .
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