"Ливерпуль" разгромил "Борнмут" в чемпионате Англии

7 декабря, 2019, 19:46

В 16-м туре чемпионата Англии по футболу "Ливерпуль" разгромил на своем поле "Борнмут"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Автором первого гола стал полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен, который отправил мяч в ворота соперника на 35-й минуте. В конце первого тайма преимущество ливерпульцев увеличил хавбек Наби Кейта. На 54-й минуте отличился нападающий Мохамед Салах.

"Ливерпуль" победил 3:0, набрал 46 очков, продолжает лидировать в чемпионате Англии и опережает ближайшего преследователя - "Лестер - на 11 баллов. У "Борнмута" 16 пунктов и идет 15-м.

Чемпионат Англии

15-й тур

7 декабря

"Ливерпуль" - "Борнмут" 3:0

Голы: Окслейд-Чемберлен, 35, Кейта, 44, Салах, 54