В Кремле дали "совет" Зеленскому, как надо жать руку Путину

13 декабря, 2019, 13:18

Реагируя на слова Владимира Зеленского о готовности сто раз пожать руку Владимиру Путину, если Украине вернут Крым, в Кремле посоветовали украинскому президенту "вообще не поднимать эту тему"

Об этом заявил пресс-секретар президент РФ Дмитрий Песков, сообщает российский РБК.

"Что касается Крыма, то лучше жать Путину руку, не поднимая вопрос о Крыме, это точно можно сказать. А что касается Донбасса, то здесь не Путину надо жать руку, а выполнять Минские договоренности", - сказал представитель Кремля.

Накануне президент Владимир Зеленский рассказал, почему пожал руку президенту РФ Владимиру Путину на Нормандской встрече в Париже 9 декабря. По его словам, если РФ вернет оккупированную территорию Донбасса, то можно еще 10 раз пожать руку.