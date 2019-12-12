"Если нам вернут Крым, то можно и 100 раз пожать руку Путину", - Зеленский

12 декабря, 2019, 22:59

Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью на канале "1+1", передает Еспресо.TV .

"Да", - ответил президент на вопрос о рукопожатии с Путиным на Нормандские саммите.

Он ответил на вопрос, надо ли было на переговорах здороваться с Путиным.

"Я должен был просто позвонить и сказать: "Эй, возвращай моряков". То есть, если мы хотим, а мы действительно очень хотим прекратить войну, то мы должны разговаривать. И я скажу вам откровенно. Если завтра нам вернут нашу землю, наш временно оккупированный Донбасс, то я могу еще 10 раз пожать руку. А если нам вернут наш Крым, а его обязательно когда-нибудь вернут, то можно и 100 раз пожать", - сказал Зеленский.