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Espreso.tvОбществоУкраинские акции протеста мешали "нормандским переговорам", - Богдан

Украинские акции протеста мешали "нормандским переговорам", - Богдан


фото: rbc.ua
Глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что акции протеста во время Нормандского саммита мешали переговорам

О Андрей Богдан заявил в программе "Право на власть" на 1+1.

По словам Богдана, во время разговора глав государств "нормандской четверки" президент России Владимир Путин высказывал замечания по поводу акций на Банковой:

"Во время этой дискуссии президент Российской Федерации Путин дважды спрашивал, как мы можем вести переговоры, как можем это обещать, когда именно в этот момент у нас там, на Майдане, стоят активисты, люди, которые ставят президенту определенные требования", - сказал Богдан.

По мнению Богдана упоминания об акциях на Майдане "ухудшали переговорную позицию" Украины в переговорах.

  • Напомним, во время "нормандских переговоров" активисты вышли на акции протесты против сдачи национальных интересов Украины. Так, акция "Варта на Банковой" продолжалась до утра 10 декабря.
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