Украинские акции протеста мешали "нормандским переговорам", - Богдан

13 декабря, 2019, 12:15

О Андрей Богдан заявил в программе "Право на власть" на 1+1.

По словам Богдана, во время разговора глав государств "нормандской четверки" президент России Владимир Путин высказывал замечания по поводу акций на Банковой:

"Во время этой дискуссии президент Российской Федерации Путин дважды спрашивал, как мы можем вести переговоры, как можем это обещать, когда именно в этот момент у нас там, на Майдане, стоят активисты, люди, которые ставят президенту определенные требования", - сказал Богдан.

По мнению Богдана упоминания об акциях на Майдане "ухудшали переговорную позицию" Украины в переговорах.