"Варта на Банковой": акция продлится до утра
Об этом сообщает полиция Киева.
"Сейчас в мероприятиях принимают участие около 800 человек. В настоящее время ситуация спокойная, нарушений общественного порядка не зафиксировано. Полицейские будут следить за правопорядком до завершения мероприятий. Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой с пониманием относиться к превентивным мерам безопасности", - говорится в сообщении.
Сообщается, что работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, полиция диалога продолжают нести службу по обеспечению общественной безопасности и правопорядка во время акций у Офиса президента Украины.
Вместе с тем ОО "Черная гвардия", которое организовало "Варту на Банковой", сообщает, что участники не разойдутся до утра. Они будут ждать результатов Нормандской встречи.
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