"Варта на Банковой": акция продлится до утра

9 декабря, 2019, 21:40

На фоне переговоров в "нормандском формате", которые проходят в Париже, под Офисом президента в Киеве продолжается акция "Варта на Банковой"

Об этом сообщает полиция Киева.

"Сейчас в мероприятиях принимают участие около 800 человек. В настоящее время ситуация спокойная, нарушений общественного порядка не зафиксировано. Полицейские будут следить за правопорядком до завершения мероприятий. Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой с пониманием относиться к превентивным мерам безопасности", - говорится в сообщении.

Сообщается, что работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, полиция диалога продолжают нести службу по обеспечению общественной безопасности и правопорядка во время акций у Офиса президента Украины.

Вместе с тем ОО "Черная гвардия", которое организовало "Варту на Банковой", сообщает, что участники не разойдутся до утра. Они будут ждать результатов Нормандской встречи.