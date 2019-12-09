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Espreso.tvОбщество"Варта на Банковой": акция продлится до утра

"Варта на Банковой": акция продлится до утра


фото: Нацполіція
На фоне переговоров в "нормандском формате", которые проходят в Париже, под Офисом президента в Киеве продолжается акция "Варта на Банковой"

 

Об этом сообщает полиция Киева.

"Сейчас в мероприятиях принимают участие около 800 человек. В настоящее время ситуация спокойная, нарушений общественного порядка не зафиксировано. Полицейские будут следить за правопорядком до завершения мероприятий. Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой с пониманием относиться к превентивным мерам безопасности", - говорится в сообщении.

Сообщается, что работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, полиция диалога продолжают нести службу по обеспечению общественной безопасности и правопорядка во время акций у Офиса президента Украины.

Вместе с тем ОО "Черная гвардия", которое организовало "Варту на Банковой", сообщает, что участники не разойдутся до утра. Они будут ждать результатов Нормандской встречи.

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