Убийство Шеремета: судью Вовка дважды отвели, теперь по делу Антоненко
Об этом сообщает Укринформ.
Защита Антоненко объявила отвод судье Сергею Вовку. По словам защитника, в частности, "существует обоснованное основание считать, что, к сожалению, следственный судья является предвзятым".
Антоненко поддержал это ходатайство защиты.
Судья Вовк сообщил, что рассмотрение ходатайства по избранию меры пресечения Антоненко откладывается, поскольку неизвестно, кто будет следующий судья, и впоследствии работник суда сообщит о следующем заседании по решению заявления об отводе следователя судьи Вовка.
Ранее во время другого заседания по этому делу, адвокат Юлии Кузьменко заявил об отводе судьи Сергея Вовка из-за того, что тот отказался допросить свидетелей, которые могли подтвердить его местонахождение в те дни, когда был убит журналист Павел Шеремет.
- Печерский райсуд Киева начал выбирать меры подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко, Яне Дугарь и Андрею Антоненко.
- Печерский райсуд Киева постановил поместить подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест.
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