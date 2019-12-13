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Espreso.tvОбществоУбийство Шеремета: судью Вовка дважды отвели, теперь по делу Антоненко

Убийство Шеремета: судью Вовка дважды отвели, теперь по делу Антоненко


фото: tsn
Судье Печерского районного суда Киева Сергею Вовку заявлен отвод по делу по избранию меры пресечения подозреваемому в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко

Об этом сообщает Укринформ.

Защита Антоненко объявила отвод судье Сергею Вовку. По словам защитника, в частности, "существует обоснованное основание считать, что, к сожалению, следственный судья является предвзятым".

Антоненко поддержал это ходатайство защиты.

Судья Вовк сообщил, что рассмотрение ходатайства по избранию меры пресечения Антоненко откладывается, поскольку неизвестно, кто будет следующий судья, и впоследствии работник суда сообщит о следующем заседании по решению заявления об отводе следователя судьи Вовка.

Ранее во время другого заседания по этому делу, адвокат Юлии Кузьменко заявил об отводе судьи Сергея Вовка из-за того, что тот отказался допросить свидетелей, которые могли подтвердить его местонахождение в те дни, когда был убит журналист Павел Шеремет.

  • Печерский райсуд Киева начал выбирать меры подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко, Яне Дугарь и Андрею Антоненко.
  • Печерский райсуд Киева постановил поместить подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест.
 
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