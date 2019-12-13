Убийство Шеремета: судью Вовка дважды отвели, теперь по делу Антоненко

13 декабря, 2019, 17:40

Судье Печерского районного суда Киева Сергею Вовку заявлен отвод по делу по избранию меры пресечения подозреваемому в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко

Об этом сообщает Укринформ.

Защита Антоненко объявила отвод судье Сергею Вовку. По словам защитника, в частности, "существует обоснованное основание считать, что, к сожалению, следственный судья является предвзятым".

Антоненко поддержал это ходатайство защиты.

Судья Вовк сообщил, что рассмотрение ходатайства по избранию меры пресечения Антоненко откладывается, поскольку неизвестно, кто будет следующий судья, и впоследствии работник суда сообщит о следующем заседании по решению заявления об отводе следователя судьи Вовка.

Ранее во время другого заседания по этому делу, адвокат Юлии Кузьменко заявил об отводе судьи Сергея Вовка из-за того, что тот отказался допросить свидетелей, которые могли подтвердить его местонахождение в те дни, когда был убит журналист Павел Шеремет.