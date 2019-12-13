У прокуроров нет достаточно доказательств для обвинения, - адвокат Дугарь

13 декабря, 2019, 19:57

Военный медик Яна Дугарь находилась за границей и не могла быть зафиксирована видеокамерами, на записи которых ссылается сторона обвинения по делу об убийстве Павла Шеремета

Об этом сообщил адвокат Дугарь Николай Ореховский в эфире программы "Красная линия" с Сергеем Высоцким на канале Еспресо. TV.

"Прокурор идет в суд и вытягивает человека в суд, когда он имеет достаточно доказательств для этого. Два прокурора в суде не смогли ничего подробно объяснить. Они отказались доказывать обоснованность подозрения, которое они сообщили человеку по особо тяжкого преступления ", - рассказал Ореховский.

По его словам, у прокуроров нет достаточной доказательной базы для обвинения.

Также он отметил, что фотография Дугарь, взятая для сравнительной экспертизы, была сделана в то время, когда она находилась за границей.