У прокуроров нет достаточно доказательств для обвинения, - адвокат Дугарь
13 декабря, 2019, 19:57
Военный медик Яна Дугарь находилась за границей и не могла быть зафиксирована видеокамерами, на записи которых ссылается сторона обвинения по делу об убийстве Павла Шеремета
Об этом сообщил адвокат Дугарь Николай Ореховский в эфире программы "Красная линия" с Сергеем Высоцким на канале Еспресо. TV.
"Прокурор идет в суд и вытягивает человека в суд, когда он имеет достаточно доказательств для этого. Два прокурора в суде не смогли ничего подробно объяснить. Они отказались доказывать обоснованность подозрения, которое они сообщили человеку по особо тяжкого преступления ", - рассказал Ореховский.
По его словам, у прокуроров нет достаточной доказательной базы для обвинения.
Также он отметил, что фотография Дугарь, взятая для сравнительной экспертизы, была сделана в то время, когда она находилась за границей.
- Печерский райсуд Киева начал выбирать меры пресечения подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко, Яне Дугарь и Андрею Антоненко.
- Печерский райсуд Киева постановил поместить подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест.
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