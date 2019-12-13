 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУ прокуроров нет достаточно доказательств для обвинения, - адвокат Дугарь

У прокуроров нет достаточно доказательств для обвинения, - адвокат Дугарь

Военный медик Яна Дугарь находилась за границей и не могла быть зафиксирована видеокамерами, на записи которых ссылается сторона обвинения по делу об убийстве Павла Шеремета

Об этом сообщил адвокат Дугарь Николай Ореховский в эфире программы "Красная линия" с Сергеем Высоцким на канале Еспресо. TV.

"Прокурор идет в суд и вытягивает человека в суд, когда он имеет достаточно доказательств для этого. Два прокурора в суде не смогли ничего подробно объяснить. Они отказались доказывать обоснованность подозрения, которое они сообщили человеку по особо тяжкого преступления ", - рассказал Ореховский.

По его словам, у прокуроров нет достаточной доказательной базы для обвинения.

Также он отметил, что фотография Дугарь, взятая для сравнительной экспертизы, была сделана в то время, когда она находилась за границей.

  • Печерский райсуд Киева начал выбирать меры пресечения подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко, Яне Дугарь и Андрею Антоненко.
  • Печерский райсуд Киева постановил поместить подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 декабря, 2019 пятница

больше новостей

13 декабря, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать