"Динамо" повторило позорное достижение в Лиге Европы
Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.
В шестом туре группового раунда Лиги Европы киевское "Динамо" дома принимало швейцарское "Лугано", этот матч был решающим для столичного клуба в борьбе за выход из группы. Для участия в 1/16 финала турнира "Динамо" нужно было победить соперника, однако задача не была выполнена, команды сыграли вничью (1: 1).
Это второй случай в истории киевлян, когда групповой раунд Лиги Европы оказывается непреодолимым препятствием для команды.
Всего это было 7-е выступление "Динамо" в групповых турнирах Лиги Европы. До вчерашнего вечера статистика была такой: 5 выходов, 1 вылет.
К этому сезону динамовцы не смогли выйти из группы в розыгрыше 2011/2012, когда "бело-синие" заняли третье место, пропустив вперед английский "Сток Сити" и турецкий "Бешикташ".
- 12 декабря в шестом туре группового раунда Лиги Европы украинская "Александрия" проиграла бельгийскому "Генту" в матче без турнирного значения.
- 12 декабря в 6-м туре группового раунда Лиги Европы киевское "Динамо" не смогло переиграть швейцарское "Лугано" , сыграв вничью со счетом 1: 1, украинцы позорно покинули турнир.
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