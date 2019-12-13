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Espreso.tvСпорт"Динамо" повторило позорное достижение в Лиге Европы

"Динамо" повторило позорное достижение в Лиге Европы


фото: fcdynamo.kiev.ua
Киевское "Динамо" во второй раз в своей истории не смогло пройти групповой раунд Лиги Европы

Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

В шестом туре группового раунда Лиги Европы киевское "Динамо" дома принимало швейцарское "Лугано", этот матч был решающим для столичного клуба в борьбе за выход из группы. Для участия в 1/16 финала турнира "Динамо" нужно было победить соперника, однако задача не была выполнена, команды сыграли вничью (1: 1).

Это второй случай в истории киевлян, когда групповой раунд Лиги Европы оказывается непреодолимым препятствием для команды.

Всего это было 7-е выступление "Динамо" в групповых турнирах Лиги Европы. До вчерашнего вечера статистика была такой: 5 выходов, 1 вылет.

К этому сезону динамовцы не смогли выйти из группы в розыгрыше 2011/2012, когда "бело-синие" заняли третье место, пропустив вперед английский "Сток Сити" и турецкий "Бешикташ".

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