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Espreso.tvОбществоУкроборонпром может попасть под санкции США за сотрудничество с Китаем - АМКУ

Укроборонпром может попасть под санкции США за сотрудничество с Китаем - АМКУ


фото: pravo.ua
Укроборонпром может попасть под пакет антироссийских санкций за продажу ПАО "Мотор Сич" китайцам

Об этом председатель Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев заявил в интервью Радио НВ .

По словам Терентьева, в случае участия концерна "Укроборонпром" в соглашении о покупке ПАО Мотор Сич китайскими компаниями "Skyrizon" и "Xinwei", США могут наложить санкции на основании того, что китайские компании участвуют в поставках подсанкционным российским корпорациям.

"Можно оказаться в полностью абсурдной ситуации, когда китайская сторона вместе с Укроборонпромом получила бы контроль над этим предприятием. При этом США могут найти подтверждение того, что китайская сторона присутствует в цепочке поставок "Вертолеты России" - и возникнет кафкианская ситуация, когда Укроборонпром и Мотор январь окажутся в американских антироссийских санкциях ", - предположил чиновник.

Терентьев развил мысль и допустил, что в таком случае возникает новая угроза - под санкции могут попасть и все компании, связанные с Укроборонпромом, в частности государственные банки.

Он отметил, что и предприятию, и государству следовало бы учесть эти риски, заключая соглашение.

"Если украинская сторона сознательно принимает решение отказаться от сотрудничества с китайцами по этому проекту, то должны быть приняты решения, как на уровне Укроборонпрома, так и на уровне правительства", - добавил он.

  • Ранее американцы выражали свою обеспокоенность попытками Украины продать "Мотор Сич" китайским компаниям.
  • Напомним, 28 ноября председатель Укроборонпрома Абромавичюс рассказал, что соглашение о продаже ПАО "Мотор Сич" находится на рассмотрении АМКУ, и заявил, что государство должно контролировать это предприятие.
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