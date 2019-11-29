Укроборонпром может попасть под санкции США за сотрудничество с Китаем - АМКУ
Об этом председатель Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев заявил в интервью Радио НВ .
По словам Терентьева, в случае участия концерна "Укроборонпром" в соглашении о покупке ПАО Мотор Сич китайскими компаниями "Skyrizon" и "Xinwei", США могут наложить санкции на основании того, что китайские компании участвуют в поставках подсанкционным российским корпорациям.
"Можно оказаться в полностью абсурдной ситуации, когда китайская сторона вместе с Укроборонпромом получила бы контроль над этим предприятием. При этом США могут найти подтверждение того, что китайская сторона присутствует в цепочке поставок "Вертолеты России" - и возникнет кафкианская ситуация, когда Укроборонпром и Мотор январь окажутся в американских антироссийских санкциях ", - предположил чиновник.
Терентьев развил мысль и допустил, что в таком случае возникает новая угроза - под санкции могут попасть и все компании, связанные с Укроборонпромом, в частности государственные банки.
Он отметил, что и предприятию, и государству следовало бы учесть эти риски, заключая соглашение.
"Если украинская сторона сознательно принимает решение отказаться от сотрудничества с китайцами по этому проекту, то должны быть приняты решения, как на уровне Укроборонпрома, так и на уровне правительства", - добавил он.
- Ранее американцы выражали свою обеспокоенность попытками Украины продать "Мотор Сич" китайским компаниям.
- Напомним, 28 ноября председатель Укроборонпрома Абромавичюс рассказал, что соглашение о продаже ПАО "Мотор Сич" находится на рассмотрении АМКУ, и заявил, что государство должно контролировать это предприятие.
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