Укроборонпром может попасть под санкции США за сотрудничество с Китаем - АМКУ

29 ноября, 2019, 19:26

Укроборонпром может попасть под пакет антироссийских санкций за продажу ПАО "Мотор Сич" китайцам

Об этом председатель Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев заявил в интервью Радио НВ .



По словам Терентьева, в случае участия концерна "Укроборонпром" в соглашении о покупке ПАО Мотор Сич китайскими компаниями "Skyrizon" и "Xinwei", США могут наложить санкции на основании того, что китайские компании участвуют в поставках подсанкционным российским корпорациям.



"Можно оказаться в полностью абсурдной ситуации, когда китайская сторона вместе с Укроборонпромом получила бы контроль над этим предприятием. При этом США могут найти подтверждение того, что китайская сторона присутствует в цепочке поставок "Вертолеты России" - и возникнет кафкианская ситуация, когда Укроборонпром и Мотор январь окажутся в американских антироссийских санкциях ", - предположил чиновник.



Терентьев развил мысль и допустил, что в таком случае возникает новая угроза - под санкции могут попасть и все компании, связанные с Укроборонпромом, в частности государственные банки.



Он отметил, что и предприятию, и государству следовало бы учесть эти риски, заключая соглашение.



"Если украинская сторона сознательно принимает решение отказаться от сотрудничества с китайцами по этому проекту, то должны быть приняты решения, как на уровне Укроборонпрома, так и на уровне правительства", - добавил он.