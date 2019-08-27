"Мотор-Сич" США предостерегли Украину от сотрудничества с китайцами

27 августа, 2019, 17:31

Советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон подтвердил, что постарается убедить украинскую власть в опасности сотрудничества с китайцами, но отказался комментировать вопросы, связанные с "Мотор-Сич"

Об этом он заявил в комментарии во время своего визита в Украину, сообщает Европейская правда.

Болтон не подтвердил, но и не опроверг сообщения СМИ о том, что США будут пытаться заблокировать продажу завода "Мотор-Сич" и передачу технологий этой компании китайским инвесторам. "Мы планируем говорить о ряде транзакций (Украины с Китаем, - ред.), я не хочу концентрироваться на одной", - отметил он.

Советник по вопросам нацбезопасности ожидает, что украинская власть учтет возможные последствия китайских инвестиций в чувствительных секторах. "Украина будет принимать свое решение, но, возможно, Украина найдет лучший выбор, который будет лучшие последствия для ее граждан", - пояснил он.

Джон Болтон напомнил, что США, как и Украина, имеют систему одобрения контрактов, связанных с военными технологиями, и исходят из принципа, по которому контракты, угрожающие нацбезопасности, блокируются.

"Военные и чувствительные технологии не должны попасть к противникам или потенциальным противникам", - отметил он.

"Мы считаем, что Китай пытается интегрироваться в экономику стран по всему миру, в том числе через проект "шелкового пути", и через привлекательные инвестиции... Мы оповещаем друзей и партнеров об опасностях, которые дают китайские инвестиции", - подчеркнул советник по нацбезопасности.

Болтон в то же время отказался комментировать вопрос о том, какие последствия могут быть в случае, если Украина не прислушается к советам партнеров, подчеркнув, что речь идет не о наказании, а о том, что такие контракты могут навредить самой Украины. Он также особо отметил вероятную коррупционную составляющую вопроса: "Китайцы не боятся использовать коррупцию, или скажу прямо - взятки, чтобы получить решение, которого они хотят".