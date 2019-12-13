Лига Европы: как выглядит итоговая турнирная таблица в группе "Александрии"
Об этом сообщает официальный сайт UEFA.
Шестой тур группового раунда Лиги Европы не имел турнирного значения в группе I, где ранее выход в 1/16 финала турнира гарантировали себе немецкий "Вольфсбург" и бельгийский "Гент". Французский "Сент-Этьен" и украинский "Александрия" остались за бортом еврокубковой весны.
В Германии "Вольфсбург" принимал гостей из Франции, "Сент-Этьен". Хозяева подходили к матчу в статусе фаворитов и подтвердили это, переиграв соперника с минимальным счетом 1: 0.
В параллельном матче в Бельгии "Александрия" старалась навязать борьбу "Гента", однако проиграла со счетом 2: 1.
Украинцы завершили групповой раунд Лиги Европы на четвертом месте, с 3 очками. Победу в квартете I взял "Гент", у бельгийцев 12 зачетных пунктов. Немецкий "Вольфсбург" второй, у них 11 очков. На третьей строчке расположился французский "Сент-Этьен", у которого только 4 балла.
- 12 декабря в шестом туре группового раунда Лиги Европы украинская "Александрия" проиграла бельгийскому "Генту" в матче без турнирного значения.
- 12 декабря в матче шестого тура группового раунда Лиги Европы датский "Копенгаген" дома проиграл шведскому "Мальме" со счетом 0:1, однако вышел в 1/16 финала турнира.
- 12 декабря в 6-м туре группового раунда Лиги Европы киевское "Динамо" не смогло переиграть швейцарское "Лугано" , сыграв вничью со счетом 1: 1, украинцы позорно покинули турнир.
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