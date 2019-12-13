Лига Европы: как выглядит итоговая турнирная таблица в группе "Александрии"

13 декабря, 2019, 08:15

Украинская "Александрия" завершила групповой этап Лиги Европы на четвертой строчке в квартете I и покинула турнир

Об этом сообщает официальный сайт UEFA.

Шестой тур группового раунда Лиги Европы не имел турнирного значения в группе I, где ранее выход в 1/16 финала турнира гарантировали себе немецкий "Вольфсбург" и бельгийский "Гент". Французский "Сент-Этьен" и украинский "Александрия" остались за бортом еврокубковой весны.

В Германии "Вольфсбург" принимал гостей из Франции, "Сент-Этьен". Хозяева подходили к матчу в статусе фаворитов и подтвердили это, переиграв соперника с минимальным счетом 1: 0.

В параллельном матче в Бельгии "Александрия" старалась навязать борьбу "Гента", однако проиграла со счетом 2: 1.

Украинцы завершили групповой раунд Лиги Европы на четвертом месте, с 3 очками. Победу в квартете I взял "Гент", у бельгийцев 12 зачетных пунктов. Немецкий "Вольфсбург" второй, у них 11 очков. На третьей строчке расположился французский "Сент-Этьен", у которого только 4 балла.