Германия призвала США не вводить санкции против "Северного потока-2"
Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, передает Handelsblatt.
По словам Мааса, Берлин находится в контакте с Вашингтоном по этому вопросу.
"Мы призываем сенат не следовать этому (введение санкций против "Северного потока-2", - ред.). Мы считаем это неприемлемым, поскольку это попытка влияния на автономные решения Европы. Мы ведем переговоры с американцами", - заявил глава немецкого МИД.
Напомним, 11 декабря Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о государственной обороне на сумму 738 млрд долларов. В нем предусмотрено введение санкций против российского газопровода "Северный поток-2". В частности, в США хотят ввести обязательные санкции в отношении компаний, которые обеспечивают строительство этого газопровода.
Ранее Маас заявил, что введение санкций против "Северного потока-2" является вмешательством в европейскую энергетическую политику.
А компании, которые строят трубопровод, уже объявили, что прекратят свою работу в Балтийском море после вступления в силу санкций США.
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