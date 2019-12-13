Германия призвала США не вводить санкции против "Северного потока-2"

13 декабря, 2019, 10:52

Правительство Германии призвало Сенат США не утверждать военный бюджет, который предусматривает введение санкций против российского газопровода "Северный поток-2"

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, передает Handelsblatt.

По словам Мааса, Берлин находится в контакте с Вашингтоном по этому вопросу.

"Мы призываем сенат не следовать этому (введение санкций против "Северного потока-2", - ред.). Мы считаем это неприемлемым, поскольку это попытка влияния на автономные решения Европы. Мы ведем переговоры с американцами", - заявил глава немецкого МИД.

Напомним, 11 декабря Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о государственной обороне на сумму 738 млрд долларов. В нем предусмотрено введение санкций против российского газопровода "Северный поток-2". В частности, в США хотят ввести обязательные санкции в отношении компаний, которые обеспечивают строительство этого газопровода.

Ранее Маас заявил, что введение санкций против "Северного потока-2" является вмешательством в европейскую энергетическую политику.

А компании, которые строят трубопровод, уже объявили, что прекратят свою работу в Балтийском море после вступления в силу санкций США.