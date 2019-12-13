 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирГермания призвала США не вводить санкции против "Северного потока-2"

Германия призвала США не вводить санкции против "Северного потока-2"

Правительство Германии призвало Сенат США не утверждать военный бюджет, который предусматривает введение санкций против российского газопровода "Северный поток-2"

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, передает Handelsblatt.

По словам Мааса, Берлин находится в контакте с Вашингтоном по этому вопросу.

"Мы призываем сенат не следовать этому (введение санкций против "Северного потока-2", - ред.). Мы считаем это неприемлемым, поскольку это попытка влияния на автономные решения Европы. Мы ведем переговоры с американцами", - заявил глава немецкого МИД.

Напомним, 11 декабря Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о государственной обороне на сумму 738 млрд долларов. В нем предусмотрено введение санкций против российского газопровода "Северный поток-2". В частности, в США хотят ввести обязательные санкции в отношении компаний, которые обеспечивают строительство этого газопровода.

Ранее Маас заявил, что введение санкций против "Северного потока-2" является вмешательством в европейскую энергетическую политику.

А компании, которые строят трубопровод, уже объявили, что прекратят свою работу в Балтийском море после вступления в силу санкций США.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 декабря, 2019 пятница

12 декабря, 2019 четверг

больше новостей

13 декабря, 2019 пятница

12 декабря, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать