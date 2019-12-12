Вандализм: статуе Ибрагимовича пытались отпилить ногу
12 декабря, 2019, 21:04
Над памятником Златану Ибрагимовичу совершили очередной акт вандализма: на этот раз неизвестные пытались отпилить ноги статуи
Об этом сообщает Radio Sweden в twitter.
Вандалы продолжают издеваться над памятником легендарному нападающему Златану Ибрагимовичу, который установлен в шведском Мальме. На этот раз неизвестные пытались отпилить ноги статуи, а также обвязали шею веревкой.
Скорее всего, памятник хотели украсть, когда он упадет, однако он устоял. Теперь вокруг статуи установили забор из-за риска падения.
Fans continue to express their rage at Zlatan Ibrahimovic after someone vandalized a statue of the football star by trying to saw it off its base. Fans of Malmö FF, Zlatan's first team and hometown, are mad that he bought a stake in Hammarby, a rival club.- Radio Sweden (@radiosweden) 12 декабря 2019
TT Photo: Johan Nilsson pic.twitter.com/cNcqFUNsIq
- Ранее, на дверях стокгольмского дома культового форварда Златана Ибрагимовича появилась надпись "Иуда" .
- 28 ноября фаны "Мальме" надели на статую питомца клуба Златана Ибрагимовича мусорный пакет, потому что футболист стал владельцем другой шведской команды - "Хаммарбю".
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