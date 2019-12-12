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Espreso.tvСпортВандализм: статуе Ибрагимовича пытались отпилить ногу

Вандализм: статуе Ибрагимовича пытались отпилить ногу


фото: cnn.com
Над памятником Златану Ибрагимовичу совершили очередной акт вандализма: на этот раз неизвестные пытались отпилить ноги статуи

Об этом сообщает Radio Sweden в twitter.

Вандалы продолжают издеваться над памятником легендарному нападающему Златану Ибрагимовичу, который установлен в шведском Мальме. На этот раз неизвестные пытались отпилить ноги статуи, а также обвязали шею веревкой.

Скорее всего, памятник хотели украсть, когда он упадет, однако он устоял. Теперь вокруг статуи установили забор из-за риска падения.

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