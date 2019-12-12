Вандализм: статуе Ибрагимовича пытались отпилить ногу

12 декабря, 2019, 21:04

Над памятником Златану Ибрагимовичу совершили очередной акт вандализма: на этот раз неизвестные пытались отпилить ноги статуи

Об этом сообщает Radio Sweden в twitter.

Вандалы продолжают издеваться над памятником легендарному нападающему Златану Ибрагимовичу, который установлен в шведском Мальме. На этот раз неизвестные пытались отпилить ноги статуи, а также обвязали шею веревкой.

Скорее всего, памятник хотели украсть, когда он упадет, однако он устоял. Теперь вокруг статуи установили забор из-за риска падения.

Fans continue to express their rage at Zlatan Ibrahimovic after someone vandalized a statue of the football star by trying to saw it off its base. Fans of Malmö FF, Zlatan's first team and hometown, are mad that he bought a stake in Hammarby, a rival club.

TT Photo: Johan Nilsson pic.twitter.com/cNcqFUNsIq - Radio Sweden (@radiosweden) 12 декабря 2019