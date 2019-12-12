В Израиле пройдут третьи за год парламентские выборы

12 декабря, 2019, 11:02

Политические партии Израиля не смогли вовремя договориться о создании коалиционного правительства, из-за чего в стране пройдут третьи за год парламентские выборы

Об этом сообщает CNN.

Последний срок формирования правительства истек в полночь по киевскому времени, а попытки создать коалицию прекратились еще несколько дней назад.

Парламентские выборы пройдут или 2 или 10 марта 2020.

Последние парламентские выборы прошли в сентябре.

Перед этим, по итогам выборов в апреле Нетаньяху не смог сформировать правительство, ему не хватило одного голоса.