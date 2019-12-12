В Израиле пройдут третьи за год парламентские выборы
12 декабря, 2019, 11:02
Политические партии Израиля не смогли вовремя договориться о создании коалиционного правительства, из-за чего в стране пройдут третьи за год парламентские выборы
Об этом сообщает CNN.
Последний срок формирования правительства истек в полночь по киевскому времени, а попытки создать коалицию прекратились еще несколько дней назад.
Парламентские выборы пройдут или 2 или 10 марта 2020.
Последние парламентские выборы прошли в сентябре.
Перед этим, по итогам выборов в апреле Нетаньяху не смог сформировать правительство, ему не хватило одного голоса.
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