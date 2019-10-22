Нетаньяху не смог сформировать новое правительство Израиля

22 октября, 2019, 12:21

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался от права на формирование правительства и передал мандат на это президенту страны Реувену Ривлину

Как сообщает CNN , в понедельник, 21 октября, Нетаньяху объявил, что ему не удалось сформировать новое правительство после сентябрьских парламентских выборов, которые не принесли решающей победы ни одной из партий.

Теперь его соперник, центрист Бени Ганц, попытается сформировать коалицию большинства и стать новым лидером страны.

"За последние недели я не раз приглашал Ганц (главный оппонент Нетаньяху - ред.) за стол переговоров, но раз за разом получал отказ. У нас был шанс сохранить Израиль как еврейское и демократическое государство - решение существовало, и решение мы потеряли", - цитирует издание слова Нетаньяху.

По словам президента Израиля Ривлина, в Ганц есть 28 дней на формирование правительства. Согласно закону, если Ганц не сможет сформировать правительство за этот срок, в течение следующего 21 дня это может попытаться сделать любой член парламента.

Напомним, внеочередные выборы в Кнессет состоялись во второй раз за 2019 год. По итогам выборов в апреле Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правительство, ему не хватило одного голоса.