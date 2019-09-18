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Espreso.tvМирВыборы в Израиле: ни одна политсила не получила большинство

Выборы в Израиле: ни одна политсила не получила большинство


фото: REUTERS
В Израиле во вторник прошли досрочные парламентские выборы, на которых, согласно первым результатам экзит-пола, ни одна политическая сила не получила убедительной победы
Об этом сообщает Jerusalem Post .

"Судя по результатам экзит-полов, проведенных на избирательных участках в Израиле, ни одна из основных политических сил не смогла одержать победу на парламентских выборах в стране, которые завершились вечером вторника", - говорится в сообщении.

Действующему премьер-министру Беньямину Нетаньяху и возглавляемой им правой партии "Ликуд", судя по первым результатам, не удастся собрать коалицию в израильском Кнессете: для этого необходимо получить как минимум 61 место в парламенте, в котором заседают 120 депутатов. Впрочем, нельзя говорить и о победе главного противника Нетаньяху - отставного командующего армией Израиля Бенни Ганц, который возглавляет левоцентристский блок "Кахоль-Лаван».

Так, согласно одному из опросов, "Ликуд" и "кахоль-Лаван" набрали одинаковое количество голосов и получили по 32 мандата. Еще один экзит-пол показывает, что в "кахоль-Лавана" будет 34 места в парламенте, а в "Ликуда" - 33. Согласно результатам третьего опроса, блок Ганц получил 33 мандата, а партия Нетаньяху - 31.

Ни Нетаньяху, ни Ганц результаты экзит-полов не комментировали, предпочитая дождаться официальных результатов выборов.

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