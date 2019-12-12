Убийство Шеремета: Звиробий не доверяет данным следствия о покушении на нее
Об этом сообщает 5 канал.
Соответствующую аудиозапись с разговорами фигурантов по делу об убийстве Шеремета показала Национальная полиция во время брифинга.
"Я только "Пуму" узнала. Знаю ее с 2014-го года. И характер ее знаю. Мне не понравилось, когда сказали, что она "лидер". Нагыркала на мужа и это означает, что она виновата? Это бред какой-то. Характер - это не показатель. Если я предупреждаю президента, что его могут взорвать, это еще не значит, что я его хочу взорвать, но мне это "лепят". После этого откуда у меня может быть доверие к правоохранителям, их методам и экспертизам? Поэтому я не очень доверяю всему, что я увидела и услышала", - сказала Зверобой.
Отметим, что на аудиозаписи волонтер Юлия Кузьменко по телефону якобы обсуждала возможное покушение на убийство Маруси Звиробий и похищение ее детей.
- 12 декабря Национальная полиция провела задержания подозреваемых в убийстве Павла Шеремета.
- Национальная полиция назвала группу людей, которая по их версии, подозревается в убийстве журналиста Павла Шеремета.
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