Полиция назвала группу, которая подозревается в убийстве Шеремета
12 декабря, 2019, 17:57
Национальная полиция назвала группу людей, которая по их версии, подозревается в убийстве журналиста Павла Шеремета
Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль на брифинге, передает Еспресо.TV .
Следствие по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета подозревает по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугар, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко.
"Проведенными следственно-розыскными мероприятиями и последующим документированием членов группы удается четко отделить тех лиц, которые объективно подозреваются нами в исполнении убийства Павла Шеремета. Это - Яна Дугар, Юлия Кузьменко, (Андрей) Антоненко и супруги Грищенко", - заявил он.
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