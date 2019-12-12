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Espreso.tvОбществоУбийство Шеремета: у Антоненко продолжаются обыски. ФОТО

Убийство Шеремета: у Антоненко продолжаются обыски. ФОТО

В доме военнослужащего ССО Андрея Антоненко продолжается обыск по делу убийства журналиста Павла Шеремета

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Обыски проводят в доме Антоненко. Ему объявили подозрение. Он находится в доме. На месте добровольцы, побратимы, друзья Антоненко и просто неравнодушные. Антоненко - один из пяти подозреваемых по делу об убийстве Павла Шеремета. Периметр окружен полцией, все ходы перекрыты спецназом. Они вооружены, с автоматами, в масках. Это спецподразделение полиции, они никого не пропускают во двор.

  • 12 декабря Национальная полиция провела задержания подозреваемых в убийстве Павла Шеремета.
  • Национальная полиция назвала группу людей, которая по их версии, подозревается в убийстве журналиста Павла Шеремета.

 

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