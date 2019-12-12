Убийство Шеремета: у Антоненко продолжаются обыски. ФОТО
12 декабря, 2019, 20:19
В доме военнослужащего ССО Андрея Антоненко продолжается обыск по делу убийства журналиста Павла Шеремета
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Обыски проводят в доме Антоненко. Ему объявили подозрение. Он находится в доме. На месте добровольцы, побратимы, друзья Антоненко и просто неравнодушные. Антоненко - один из пяти подозреваемых по делу об убийстве Павла Шеремета. Периметр окружен полцией, все ходы перекрыты спецназом. Они вооружены, с автоматами, в масках. Это спецподразделение полиции, они никого не пропускают во двор.
- 12 декабря Национальная полиция провела задержания подозреваемых в убийстве Павла Шеремета.
- Национальная полиция назвала группу людей, которая по их версии, подозревается в убийстве журналиста Павла Шеремета.
Читайте также
-
5 декабря, 2019 Виталий Портников: "Аншлюс" Беларуси откладывается
-
5 декабря, 2019 С чем Путин приедет в Париж?
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно
Читайте также
-
5 декабря, 2019 С чем Путин приедет в Париж?
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?