Сайт "Миротворец" внесет в свою базу съемочную группу российского канала "Звезда"

12 декабря, 2019, 15:47

Сайт внесет в свое "чистилище" съемочную группу телеканала Минобороны РФ "Звезда"

Об этом сообщает Twitter "Миротворца".

"Звездуны", приехавшие в Киев, будут внесены в чистилище. Только что получили достоверную информацию о том, что их приезд - часть информационной спецоперации. Хотя, это и так было понятно. Просто внести их в чистилище без подтверждающих фактов мы не могли", - говорится в сообщении.

Приехавшие В КИЕВ звездуны БУДУТ Внесены В ЧИСТИЛИЩЕ

Только что получили достоверную информацию о том, что их приезд - часть информационной спецоперации. Хотя, это и так было понятно.

Просто внести их в Чистилище без подтверждающих фактов мы не могли. pic.twitter.com/vGw72gMX9v - ℳγrtvorets.center (@myrotvorets_) 12 декабря 2019

Источник: https://censor.net.ua/n3165026