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Espreso.tvОбществоСайт "Миротворец" внесет в свою базу съемочную группу российского канала "Звезда"

Сайт "Миротворец" внесет в свою базу съемочную группу российского канала "Звезда"

Сайт внесет в свое "чистилище" съемочную группу телеканала Минобороны РФ "Звезда"

Об этом сообщает Twitter "Миротворца".

"Звездуны", приехавшие в Киев, будут внесены в чистилище. Только что получили достоверную информацию о том, что их приезд - часть информационной спецоперации. Хотя, это и так было понятно. Просто внести их в чистилище без подтверждающих фактов мы не могли", - говорится в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3165026

 
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