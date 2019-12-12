Сайт "Миротворец" внесет в свою базу съемочную группу российского канала "Звезда"
12 декабря, 2019, 15:47
Сайт внесет в свое "чистилище" съемочную группу телеканала Минобороны РФ "Звезда"
Об этом сообщает Twitter "Миротворца".
"Звездуны", приехавшие в Киев, будут внесены в чистилище. Только что получили достоверную информацию о том, что их приезд - часть информационной спецоперации. Хотя, это и так было понятно. Просто внести их в чистилище без подтверждающих фактов мы не могли", - говорится в сообщении.
Приехавшие В КИЕВ звездуны БУДУТ Внесены В ЧИСТИЛИЩЕ- ℳγrtvorets.center (@myrotvorets_) 12 декабря 2019
Только что получили достоверную информацию о том, что их приезд - часть информационной спецоперации. Хотя, это и так было понятно.
Просто внести их в Чистилище без подтверждающих фактов мы не могли. pic.twitter.com/vGw72gMX9v
- Съемочную группу российского пропагандистского телеканала "Звезда", принадлежащего вооруженным силам РФ, пропустили на территорию Украины.
- Съемочную группу телеканала Министерства обороны РФ "Звезда", которая прилетела в Киев, могут привлечь к административной ответственности.
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