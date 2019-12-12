Пограничники рассказали, как могут наказать российских пропагандистов с телеканала "Звезда"
Об этом сообщил пресс-секретарь ГПСУ в комментарии Радио Свободе.
"Поскольку они незаконно проводили видеосъемку во время пересечения государственной границы, когда они будут уезжать из Украины, пограничники могут привлечь их к административной ответственности", - сказал он.
По словам Демченко, указанных лиц пропустили на территорию Украины, поскольку они не указывали, что являются российскими журналистами и никаких ограничений по ним не было.
"О данных лицах - никаких ограничений от других правоохранительных органов или информации о них в пограничной службы не поступало для того, чтобы их обнаружить непосредственно на государственной границе и четко понимать, что они являются представителями российских СМИ. Также не было ограничений для их въезда в Украину от других правоохранительных органов. Во время прохождения ими паспортного контроля они не указывали, что являются представителями какого-то российского издания или телеканала, пограничникам это не удалось четко установить. Также добавлю, что не было установлено и фактов их незаконного пребывания на временно оккупированных территориях Украины", - сказал представитель погранслужбы.
По его словам, дальше пребывание на территории Украины представителей российского пропагандистского телеканала будет отслеживать СБУ.
"Если будет установлена их работа как СМИ из России, к ним могут быть применены другими органами какие-то действия", - сказал Демченко.
- Съемочную группу российского пропагандистского телеканала "Звезда", принадлежащий вооруженным силам РФ, пропустили на территорию Украины.
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