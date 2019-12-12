"Мы в центре Киева! На Майдане!": Российских пропагандистов с телеканала "Звезда" пустили в Украину
Об этом стало известно сообщает Цензор.НЕТ .
Российские пропагандисты отсняли сюжет, в котором щеголяли своим пребыванием в украинской столице.
"Ну вот мы и в центре Киева! Я на Майдане. Правда, пока непонятно - всем ли российским журналистам открыли путь и надолго ли это", - говорит в сюжете русский корреспондент.
По словам пропагандистки, она и ее коллеги не стеснялись врать для того, чтобы попасть в Украину - говорили, что едут на концерт, на свидание или что ждет больная бабушка.
Как говорят сами "журналисты" в репортаже, они стали одними из первых, пропущенных в Киев после приглашения президента Украины Владимира Зеленского, сделанного на саммите "нормандской четверки" в Париже 10 декабря.
Российский телеканал "Звезда" является официальным телеканалом Минобороны РФ. Канал неоднократно уличали в нарушениях журналистской этики и откровенной лжи как журналисты, так и украинские политики.
В 2017 году Facebook заблокировал страницу телеканала "Звезда".
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