"Собираются люди, подъезжают журналисты": Положинский прокомментировал обыск у подозреваемого в убийстве Шеремета

12 декабря, 2019, 17:05

Правоохранительные органы готовятся к проведению в обыска в доме одного из подозреваемых в убийстве Павла Шеремета, рок-музыканта Андрея Антоненко

Об этом сообщил в своем Instagram Александр Положинский.

"Бегу туда. Не знаю, что там буду делать. Не знаю.. Дружбан все-таки", - сказал Положинский.

Он отметил, что на данный момент у дома собираются люди, подъезжают журналисты.