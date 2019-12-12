"Собираются люди, подъезжают журналисты": Положинский прокомментировал обыск у подозреваемого в убийстве Шеремета
12 декабря, 2019, 17:05
Правоохранительные органы готовятся к проведению в обыска в доме одного из подозреваемых в убийстве Павла Шеремета, рок-музыканта Андрея Антоненко
Об этом сообщил в своем Instagram Александр Положинский.
"Бегу туда. Не знаю, что там буду делать. Не знаю.. Дружбан все-таки", - сказал Положинский.
Он отметил, что на данный момент у дома собираются люди, подъезжают журналисты.
- Напомним, что по словам Авакова, задержаны подозреваемые в убийстве Шеремета.
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