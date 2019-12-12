"Гент" - "Александрия": где и когда смотреть матч Лиги Европы
12 декабря, 2019, 09:30
Сегодня, в шестом туре группового раунда Лиги Европы бельгийский "Гент" принимает украинскую "Александрию"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
После 5 матчей группового раунда Лиги Европы бельгийский "Гент" возглавляет квартет I у команды украинского нападающего Романа Яремчука 9 очков. На второй строчке находится немецкий "Вольфсбург", 8 баллов. Французский "Сент-Этьен третий, в активе команды 4 очка. Замыкает группу "Александрия", в украинцев только 2 балла.
Лига Европы
Групповой раунд. 6-й тур
12 декабря
Группа I
"Гент" (Бельгия) - "Александрия" (Украина)
Гент, стадион "Геламко"
Начало - 22:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
- 7 декабря в матче 18-го тура чемпионата Бельгии голы украинцев Романа Яремчука и Романа Безуса принесли "Генту" победу над "Зюльте-Варегемом".
- 7 декабря "Александрия" на своем поле победила "Ворсклу" .
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