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Espreso.tvСпорт"Гент" - "Александрия": где и когда смотреть матч Лиги Европы

"Гент" - "Александрия": где и когда смотреть матч Лиги Европы


фото: Reuters
Сегодня, в шестом туре группового раунда Лиги Европы бельгийский "Гент" принимает украинскую "Александрию"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

После 5 матчей группового раунда Лиги Европы бельгийский "Гент" возглавляет квартет I у команды украинского нападающего Романа Яремчука 9 очков. На второй строчке находится немецкий "Вольфсбург", 8 баллов. Французский "Сент-Этьен третий, в активе команды 4 очка. Замыкает группу "Александрия", в украинцев только 2 балла.

Лига Европы

Групповой раунд. 6-й тур

12 декабря

Группа I

"Гент" (Бельгия) - "Александрия" (Украина)

Гент, стадион "Геламко"

Начало - 22:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

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