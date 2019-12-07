Голы Яремчука и Безуса принесли "Генту" победу в чемпионате Бельгии
7 декабря, 2019, 22:50
В матче 18-го тура чемпионата Бельгии голы украинцев Романа Яремчука и Романа Безуса принесли "Генту" победу над "Зюльте-Варегемом"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Роман Безус открыл счет в матче на 2-й минуте. Роман Яремчук забил на 28-й минуте увеличил преимущество "Гента".
Для Безуса этот гол стал 5-м в нынешнем чемпионате Бельгии, а для Яремчука - 10-м.
"Гент" победил "Зюльте Варегем" 2:0, набрал 35 очков и вышел на второе место. От лидера - "Брюгге" - команда украинских футболистов отстает на 5 пунктов.
Чемпионат Бельгии
18-й тур
7 декабря
"Гент" - "Зюльте Варегем" 2:0
Голы: Безус, 2, Яремчук, 28
- Напомним, 21 ноября в матче 15-го тура чемпионата Бельгии, несмотря на забитый мяч Романа Яремчука, "Гент" проиграл "Антверпену".
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