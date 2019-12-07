Голы Яремчука и Безуса принесли "Генту" победу в чемпионате Бельгии

7 декабря, 2019, 22:50

В матче 18-го тура чемпионата Бельгии голы украинцев Романа Яремчука и Романа Безуса принесли "Генту" победу над "Зюльте-Варегемом"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Роман Безус открыл счет в матче на 2-й минуте. Роман Яремчук забил на 28-й минуте увеличил преимущество "Гента".

Для Безуса этот гол стал 5-м в нынешнем чемпионате Бельгии, а для Яремчука - 10-м.

"Гент" победил "Зюльте Варегем" 2:0, набрал 35 очков и вышел на второе место. От лидера - "Брюгге" - команда украинских футболистов отстает на 5 пунктов.

Чемпионат Бельгии

18-й тур

7 декабря

"Гент" - "Зюльте Варегем" 2:0

Голы: Безус, 2, Яремчук, 28