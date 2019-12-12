Мендель не знает, давал ли Зеленский интервью "Россия 1"
12 декабря, 2019, 22:50
Пресс-секретарь Зеленского в комментарии заявила, что "ничего не знает" об интервью для "России 1".
Прес-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель прокомментировала информацию об интервью президента российскому каналу
Об этом сообщает LIGA.net
Пресс-секретарь Зеленского в комментарии заявила, что "ничего не знает" об интервью для "России 1".
"Я ничего об этом не знаю. Никакого интервью с ними я не организовывала", - сказала Мендель.
Сообщается, что канал "Россия 1" обещает показать интервью в воскресенье, в передаче "Москва. Кремль. Путин".
- Российский канал сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский дал им интервью.
Читайте также
-
5 декабря, 2019 С чем Путин приедет в Париж?
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно
-
6 декабря, 2019 Как стать Кингом? 5 книг о том, что следует знать
Читайте также
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно