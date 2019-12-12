Мендель не знает, давал ли Зеленский интервью "Россия 1"

12 декабря, 2019, 22:50

Прес-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель прокомментировала информацию об интервью президента российскому каналу

Об этом сообщает LIGA.net

Пресс-секретарь Зеленского в комментарии заявила, что "ничего не знает" об интервью для "России 1".



"Я ничего об этом не знаю. Никакого интервью с ними я не организовывала", - сказала Мендель.

Сообщается, что канал "Россия 1" обещает показать интервью в воскресенье, в передаче "Москва. Кремль. Путин".