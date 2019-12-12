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Espreso.tvОбществоРоссийские пропагандисты заявили, что покажут интервью с Зеленским

Российские пропагандисты заявили, что покажут интервью с Зеленским

Российский канал сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский дал им интервью

Об этом сообщают российские СМИ.

"Главное, что мы все начали общаться", - якобы сказал Зеленский корреспонденту.

Сообщается, что канал "Россия 1" обещает показать интервью в воскресенье в передаче "Москва. Кремль. Путин".

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