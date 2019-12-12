Российские пропагандисты заявили, что покажут интервью с Зеленским

12 декабря, 2019, 19:03

Об этом сообщают российские СМИ.

"Главное, что мы все начали общаться", - якобы сказал Зеленский корреспонденту.

Сообщается, что канал "Россия 1" обещает показать интервью в воскресенье в передаче "Москва. Кремль. Путин".