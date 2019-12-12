Дело Шеремета: свидетель совершил самоубийство, - МВД

12 декабря, 2019, 18:31

Человек, который должен был выступить свидетелем по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета летом 2016 года, Иван Вакуленко, совершил самоубийство накануне допроса

Об этом на брифинге сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Евгений Коваль, передает Еспресо.TV .



По его словам, Вакуленко (псевдоним "Пистолет"), которого вызвали на допрос в качестве свидетеля по делу Шеремета, накануне этого допроса совершил самоубийство, выстрелив себе в голову из охотничьего ружья.