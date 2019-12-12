Дело Шеремета: свидетель совершил самоубийство, - МВД
12 декабря, 2019, 18:31
Об этом на брифинге сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Евгений Коваль, передает Еспресо.TV .
Человек, который должен был выступить свидетелем по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета летом 2016 года, Иван Вакуленко, совершил самоубийство накануне допроса
Об этом на брифинге сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Евгений Коваль, передает Еспресо.TV .
По его словам, Вакуленко (псевдоним "Пистолет"), которого вызвали на допрос в качестве свидетеля по делу Шеремета, накануне этого допроса совершил самоубийство, выстрелив себе в голову из охотничьего ружья.
- 12 декабря Национальная полиция провела задержания подозреваемых в убийстве Павла Шеремета. Антоненко называют одним из подозреваемых.
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МВД сообщило, что Шеремета убили с целью дестабилизации ситуации в Украине.
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