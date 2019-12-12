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Espreso.tvОбществоШеремета убили с целью дестабилизации ситуации в Украине, - МВД

Шеремета убили с целью дестабилизации ситуации в Украине, - МВД


фото: REUTERS
В деле об убийстве журналиста Павла Шеремета следствие провело более 800 выемок документов и информации, в том числе у операторов мобильной связи, допрошено более 3,7 тыс. человек, назначено и проведено 47 экспертиз, отработано 577 домов и около 4,3 тыс. квартир

Об этом сказал на брифинге заместитель председателя Нацполиции - начальник криминальной полиции Евгений Коваль, передает Еспресо.TV .

Также были проанализированы 80 млн телефонных соединений и 44 тыс. абонентов. Исследованы видеозаписи с 221 видеокамеры наружного наблюдения.

Следствие выдвинуло четыре версии: ошибка в объекте преступления; бытовые и межличностные конфликтные ситуации; профессиональная деятельность Шеремета в Украине, Беларуси и России; дестабилизация социально-политической ситуации в государстве путем убийства известного лица.

После отработки осталась только последняя версия: дестабилизация социально-политической ситуации в государстве.

  • 12 декабря Национальная полиция провела задержания подозреваемых в убийстве Павла Шеремета. Антоненко называют одним из подозреваемых.

 

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