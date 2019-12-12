Шеремета убили с целью дестабилизации ситуации в Украине, - МВД
12 декабря, 2019, 17:47
В деле об убийстве журналиста Павла Шеремета следствие провело более 800 выемок документов и информации, в том числе у операторов мобильной связи, допрошено более 3,7 тыс. человек, назначено и проведено 47 экспертиз, отработано 577 домов и около 4,3 тыс. квартир
Об этом сказал на брифинге заместитель председателя Нацполиции - начальник криминальной полиции Евгений Коваль, передает Еспресо.TV .
Также были проанализированы 80 млн телефонных соединений и 44 тыс. абонентов. Исследованы видеозаписи с 221 видеокамеры наружного наблюдения.
Следствие выдвинуло четыре версии: ошибка в объекте преступления; бытовые и межличностные конфликтные ситуации; профессиональная деятельность Шеремета в Украине, Беларуси и России; дестабилизация социально-политической ситуации в государстве путем убийства известного лица.
После отработки осталась только последняя версия: дестабилизация социально-политической ситуации в государстве.
- 12 декабря Национальная полиция провела задержания подозреваемых в убийстве Павла Шеремета. Антоненко называют одним из подозреваемых.
Читайте также
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно
-
6 декабря, 2019 Как стать Кингом? 5 книг о том, что следует знать
-
5 декабря, 2019 Виталий Портников: "Аншлюс" Беларуси откладывается
Читайте также
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно
-
6 декабря, 2019 Как стать Кингом? 5 книг о том, что следует знать