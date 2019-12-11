Драка в Раде: фракция "Слуги народа" просит правоохранителей "должным образом отреагировать"
Об этом говорится в заявлении фракции "Слуги народа" в Telegram.
"Обращаемся к правоохранительным органам с требованием должным образом отреагировать на этот инцидент в соответствии с действующим законодательством. Мы обращаемся к руководству Верховной Рады и Аппарата Верховной Раде с призывом обеспечить возможность стабильной работы комитета по аграрной политике - в том числе, путем временного переноса заседаний в более защищенное помещение и усиления охраны и обеспечения общественного порядка во время и в месте проведения заседаний", - говорится в сообщении.
Драку "слуги" назвали "сознательной провокацией" с целью срыва законотворческого процесса.
"Считаем этот инцидент сознательной провокацией, цель которой срыв законотворческого процесса и дестабилизация ситуации в Раде в угоду определенным политическим силам", - сообщили во фракции.
- Напомним, в среду, 11 декабря, в Верховной Раде произошла драка после заседания комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики.
Читайте также
-
5 декабря, 2019 С чем Путин приедет в Париж?
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно
-
6 декабря, 2019 Как стать Кингом? 5 книг о том, что следует знать
Читайте также
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно