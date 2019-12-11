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Espreso.tvОбществоДрака в Раде: фракция "Слуги народа" просит правоохранителей "должным образом отреагировать"

Драка в Раде: фракция "Слуги народа" просит правоохранителей "должным образом отреагировать"

Парламентская фракция партии "Слуга народа" требует от правоохранительных органов отреагировать на драку с участием нардепа-"слуги" Андрея Богданца

Об этом говорится в заявлении фракции "Слуги народа" в Telegram.

"Обращаемся к правоохранительным органам с требованием должным образом отреагировать на этот инцидент в соответствии с действующим законодательством. Мы обращаемся к руководству Верховной Рады и Аппарата Верховной Раде с призывом обеспечить возможность стабильной работы комитета по аграрной политике - в том числе, путем временного переноса заседаний в более защищенное помещение и усиления охраны и обеспечения общественного порядка во время и в месте проведения заседаний", - говорится в сообщении.

Драку "слуги" назвали "сознательной провокацией" с целью срыва законотворческого процесса.

"Считаем этот инцидент сознательной провокацией, цель которой срыв законотворческого процесса и дестабилизация ситуации в Раде в угоду определенным политическим силам", - сообщили во фракции.

 

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