Драка в Раде: фракция "Слуги народа" просит правоохранителей "должным образом отреагировать"

11 декабря, 2019, 15:01

Парламентская фракция партии "Слуга народа" требует от правоохранительных органов отреагировать на драку с участием нардепа-"слуги" Андрея Богданца

Об этом говорится в заявлении фракции "Слуги народа" в Telegram.

"Обращаемся к правоохранительным органам с требованием должным образом отреагировать на этот инцидент в соответствии с действующим законодательством. Мы обращаемся к руководству Верховной Рады и Аппарата Верховной Раде с призывом обеспечить возможность стабильной работы комитета по аграрной политике - в том числе, путем временного переноса заседаний в более защищенное помещение и усиления охраны и обеспечения общественного порядка во время и в месте проведения заседаний", - говорится в сообщении.

Драку "слуги" назвали "сознательной провокацией" с целью срыва законотворческого процесса.

"Считаем этот инцидент сознательной провокацией, цель которой срыв законотворческого процесса и дестабилизация ситуации в Раде в угоду определенным политическим силам", - сообщили во фракции.