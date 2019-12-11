Убийство проукраинского активиста Мирошниченко в Бахмуте: обоих подозреваемых арестовали
11 декабря, 2019, 18:04
Оба фигуранта по делу избиения волонтера Артема Мирошниченко в Бахмуте взяты под стражу без права внесения залога
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Полицейские разыскали и задержали нападавшего на следующий день после нападения. Ему объявили о подозрении, а 3 декабря Артемовский городской суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под домашним арестом сроком на 2 месяца.
7 декабря городской суд избрал меру пресечения его сообщнику - 2 месяца ареста без права внесения залога.
Сегодня, 11 декабря, Донецкий апелляционный суд удовлетворил апелляцию прокуратуры на решение Артемовского горрайонного суда Донецкой области, отпустил одного из подозреваемых под круглосуточный домашний арест.
Сейчас оба фигуранта находятся под стражей без права внесения залога.
- Ранее сообщалось, что в городе Бахмуте Донецкой области вечером в пятницу, 29 ноября 2019 года, было совершено нападение на местного проукраинского активиста Артема Мирошниченко.
- В Бахмуте в Донецкой области умер волонтер, общественный активист Артем Мирошниченко после недельного пребывания в коме из-за жестокого избиения.
Читайте также
-
5 декабря, 2019 С чем Путин приедет в Париж?
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно
-
6 декабря, 2019 Как стать Кингом? 5 книг о том, что следует знать
Читайте также
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно