Убийство проукраинского активиста Мирошниченко в Бахмуте: обоих подозреваемых арестовали

11 декабря, 2019, 18:04

Оба фигуранта по делу избиения волонтера Артема Мирошниченко в Бахмуте взяты под стражу без права внесения залога

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Полицейские разыскали и задержали нападавшего на следующий день после нападения. Ему объявили о подозрении, а 3 декабря Артемовский городской суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под домашним арестом сроком на 2 месяца.

7 декабря городской суд избрал меру пресечения его сообщнику - 2 месяца ареста без права внесения залога.

Сегодня, 11 декабря, Донецкий апелляционный суд удовлетворил апелляцию прокуратуры на решение Артемовского горрайонного суда Донецкой области, отпустил одного из подозреваемых под круглосуточный домашний арест.

Сейчас оба фигуранта находятся под стражей без права внесения залога.