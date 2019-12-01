В Бахмуте напали на активиста Артема Мирошниченко. Он в коме
1 декабря, 2019, 12:13
В городе Бахмуте Донецкой области вечером в пятницу, 29 ноября 2019 года, совершено нападение на местного проукраинского общественного активиста Артема Мирошниченко
Сейчас мужчина находится в коме после операции. Об этом сообщил брат пострадавшего Сергей Мирошниченко, который просит в соцсети Facebook о помощи, информирует Еспресо.TV.
"29 ноября после 22 часов вечера по ул. Горького, в районе почтового отделения № 7 на моего брата Артема Мирошниченко, общественного активиста, было совершено нападение, в результате которого он получил тяжелые повреждения", - написал брат.
Сергей Мирошниченко призвал общественность обратить внимание на то, что произошло.
Обстоятельства нападения выясняются.
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