В Донецкой области после нападения и избиения умер активист Артем Мирошниченко

6 декабря, 2019, 16:02

В Бахмуте в Донецкой области умер волонтер, общественный активист Артем Мирошниченко после недельного пребывания в коме из-за жестокого избиения

Об этом сообщил в Facebook брат погибшего Сергей Мирошниченко.

"Артем умер", - написал Сергей Мирошниченко.

На волонтера общественной организации "Бахмут Украинский" напали 29 ноября в городе Бахмут.

Полиция задержала двух нападающих в возрасте 16 и 17 лет. 16-летний бил активиста, другой - наблюдал. Оба были в нетрезвом состоянии.

Мирошниченко с переломом основания черепа доставили в больницу, где ему сделали операцию. Артем Мирошниченко не вышел из комы.

Подростку, который бил Мирошниченко, объявили о подозрении и отправили под домашний арест.