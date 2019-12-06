В Донецкой области после нападения и избиения умер активист Артем Мирошниченко
6 декабря, 2019, 16:02
В Бахмуте в Донецкой области умер волонтер, общественный активист Артем Мирошниченко после недельного пребывания в коме из-за жестокого избиения
Об этом сообщил в Facebook брат погибшего Сергей Мирошниченко.
"Артем умер", - написал Сергей Мирошниченко.
На волонтера общественной организации "Бахмут Украинский" напали 29 ноября в городе Бахмут.
Полиция задержала двух нападающих в возрасте 16 и 17 лет. 16-летний бил активиста, другой - наблюдал. Оба были в нетрезвом состоянии.
Мирошниченко с переломом основания черепа доставили в больницу, где ему сделали операцию. Артем Мирошниченко не вышел из комы.
Подростку, который бил Мирошниченко, объявили о подозрении и отправили под домашний арест.
- Ранее сообщалось, что в городе Бахмут Донецкой области вечером в пятницу, 29 ноября 2019 года, было совершено нападение на местного проукраинского активиста Артема Мирошниченко.
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