"Шахтер" - "Аталанта": букмекеры дали прогноз на матч Лиги чемпионов
11 декабря, 2019, 12:55
Букмекерские конторы не видят фаворита в решающем матче группового раунда Лиги чемпионов между "Шахтером" и итальянской "Аталантой"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Ведущие букмекерские конторы дают примерно равные шансы обеим командам на успех. На победу "Шахтера" они предлагают коэффициент 2.55, на выигрыш "Аталанты" дают 2.50. Ничья считается в сегодняшней игре в Харькове наименее вероятной - коэффициент 3.90.
- 11 декабря, в 6-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер", в Харькове, примет итальянскую "Аталанту". Матч начнется в 19:55 .
- В заключительном туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтеру" нужно побеждать в Харькове итальянскую "Аталанту", чтобы не зависеть от результата матча между хорватским "Динамо" и "Манчестер Сити".
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