Лига чемпионов: что нужно "Шахтеру" для выхода в 1/8 финала
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По итогам 5-ти туров в группе C английский "Манчестер Сити" набрал 11 очков и досрочно вышел в плей-офф с первого места. Остальные команды сохраняют шансы на попадание в 1/8 финала - "Шахтер" имеет 6 очков, хорватское "Динамо" - 5, "Аталанта" - 4 пункта.
В заключительном туре 11 декабря "Шахтер" принимает "Аталанту", а "Динамо" в Загребе сыграет с "Манчестер Сити".
В случае победы над итальянцами, "Шахтер" в любом случае попадает в плей-офф. Если "Манчестер Сити" обыграет хорватов, чемпионам Украины в матче с "Аталанты" хватит ничьей.
Если "Шахтер" проигрывает, а загребское "Динамо" сыграет вничью, то оба клуба наберут по 6 очков, но у команды Луиша Каштру будет преимущество в личных встречах - дончане финишируют третьими и выйдут в Лигу Европы.
В случае поражения "Шахтера" и победы "Динамо", украинский клуб финиширует в группе четвертым и прекратит выступления в еврокубках.
- 11 декабря, в 6-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер", в Харькове, примет итальянскую "Аталанту". Матч начнется в 19:55 .
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