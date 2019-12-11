"Шахтер" - "Аталанта": Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
11 декабря, 2019, 09:09
11 декабря, в 6-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер", в Харькове, принимает итальянскую "Аталанту"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Перед ключевой игрой группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" имеет в активе 6 очков и делит в квартете C второе-третье место с загребским "Динамо", у которого 5 зачетных баллов.
Возглавляет турнирную таблицу английский "Манчестер Сити", команда набрала 11 баллов. На последней позиции идет итальянская "Аталанта", у клуба из Бергамо 4 очка.
1 октября, донецкий "Шахтер" победил в Милане "Аталанту" со счетом 2:1.
Лига чемпионов
Групповой раунд, 6-й тур
одиннадцатое декабря
группа С
"Шахтер" (Украина) - "Аталанта" (Италия)
Харьков, стадион "Металлист"
Начало в 19:55
Трансляция на телеканале "Футбол 2"
- В матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграл вничью в Англии, в матче с "Манчестер Сити" , счет 1:1.
- Также 26 ноября и талийська "Аталанта" без проблем разобралась с загребским "Динамо" , счет 2:0.
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