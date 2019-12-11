"Шахтер" - "Аталанта": Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

11 декабря, 2019, 09:09

11 декабря, в 6-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер", в Харькове, принимает итальянскую "Аталанту"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Перед ключевой игрой группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" имеет в активе 6 очков и делит в квартете C второе-третье место с загребским "Динамо", у которого 5 зачетных баллов.

Возглавляет турнирную таблицу английский "Манчестер Сити", команда набрала 11 баллов. На последней позиции идет итальянская "Аталанта", у клуба из Бергамо 4 очка.

1 октября, донецкий "Шахтер" победил в Милане "Аталанту" со счетом 2:1.

Лига чемпионов

Групповой раунд, 6-й тур

одиннадцатое декабря

группа С

"Шахтер" (Украина) - "Аталанта" (Италия)

Харьков, стадион "Металлист"

Начало в 19:55

Трансляция на телеканале "Футбол 2"