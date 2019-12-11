"Шахтер" проиграл "Аталанте" в юношеской Лиге УЕФА
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Роберто Пикколи вывел "Аталанту" вперед на 20-й минуте матча, который проходил на тренировочной базе "Металлист" под Харьковом. На 53-й минуте Пикколи сделал дубль.
"Шахтеру" удалось отыграть лишь один гол на 62-й минуте усилиями Артема Бондаренко, который реализовал пенальти.
"Шахтер" проиграл "Аталанте" 1:2 и с 2 очками финишировал в группе на последней позиции. Итальянцы набрали 13 очков и гарантировали себе первое место. У хорватского "Динамо" 8 пунктов, у английского "Манчестер Сити" - 7. Сегодня они в личном противостоянии в Загребе определят обладателя второй путевки в плей-офф.
Юношеская Лига УЕФА
6-й тур
Группа C
одиннадцатое декабря
"Шахтер U-19" (Украина) - "Аталанта U-19" (Италия) 1:2
Голы: Бондаренко, 62 (пен.) - Пикколи, 20, 53
- 11 декабря, в 6-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер", в Харькове, примет итальянскую "Аталанту". Матч начнется в 19:55 .
- В заключительном туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтеру" нужно побеждать в Харькове итальянскую "Аталанту", чтобы не зависеть от результата матча между хорватским "Динамо" и "Манчестер Сити".
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