"Шахтер" проиграл "Аталанте" в юношеской Лиге УЕФА

11 декабря, 2019, 14:38

В 6-м туре группового раунда юношеского Лиги УЕФА "Шахтер" на своем поле уступил итальянской "Аталанте" и завершил турнир без единой победы

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Роберто Пикколи вывел "Аталанту" вперед на 20-й минуте матча, который проходил на тренировочной базе "Металлист" под Харьковом. На 53-й минуте Пикколи сделал дубль.

"Шахтеру" удалось отыграть лишь один гол на 62-й минуте усилиями Артема Бондаренко, который реализовал пенальти.

"Шахтер" проиграл "Аталанте" 1:2 и с 2 очками финишировал в группе на последней позиции. Итальянцы набрали 13 очков и гарантировали себе первое место. У хорватского "Динамо" 8 пунктов, у английского "Манчестер Сити" - 7. Сегодня они в личном противостоянии в Загребе определят обладателя второй путевки в плей-офф.

Юношеская Лига УЕФА

6-й тур

Группа C

одиннадцатое декабря

"Шахтер U-19" (Украина) - "Аталанта U-19" (Италия) 1:2

Голы: Бондаренко, 62 (пен.) - Пикколи, 20, 53