Джошуа обязали провести бой с Усиком
Об этом сообщил президент WBO Пако Валькарсель в twitter.
По его словам, у чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBO Джошуа после победы над американцем Энди Руисом есть 180 дней, чтобы провести обязательную защиту против Александра Усика.
"Буря в пустыне закончилась. Начинается битва обязательств. Обязательный претендент от WBO - Александр Усик. Бой должен состояться в течение 180 дней", - написал Валькарсель.
Джошуа отреагировал на требование и заявил "не проблема". Промоутер Усика Александр Красюк также выразил готовность к поединку. "Вызов принят", - заверил Красюк.
Clash of the Dunes is over..now clash of mandatories will be next..WBO mandatory challenger @usykaa with in 180 days .. @EddieHearn , @DAZN_USA , @SkySportsBoxing @ESPNKnockOut , @danrafaelespn , @JakeNDaBox , @LoMejorDelBoxeo- Paco Valcárcel, Esq. (@PacoValcarcel) December 7, 2019
- Напомним, 7 декабря в Саудовской Аравии в бою-реванше Энтони Джошуа победил по очкам Энди Руиса и вернул себе титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF.
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