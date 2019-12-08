Джошуа обязали провести бой с Усиком

8 декабря, 2019, 15:23

Всемирная боксерская организация обязала чемпиона мира британца Энтони Джошуа встретиться с обязательным претендентом на титул WBO украинцем Александром Усиком

Об этом сообщил президент WBO Пако Валькарсель в twitter.

По его словам, у чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBO Джошуа после победы над американцем Энди Руисом есть 180 дней, чтобы провести обязательную защиту против Александра Усика.

"Буря в пустыне закончилась. Начинается битва обязательств. Обязательный претендент от WBO - Александр Усик. Бой должен состояться в течение 180 дней", - написал Валькарсель.

Джошуа отреагировал на требование и заявил "не проблема". Промоутер Усика Александр Красюк также выразил готовность к поединку. "Вызов принят", - заверил Красюк.