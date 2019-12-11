Правительство предлагает вдвое увеличить прожиточный минимум - до 4200 грн

11 декабря, 2019, 13:38

Кабинет Министров Украины одобрил законопроект, который позволит в дальнейшем повысить прожиточный минимум - по предварительным расчетам - до 4200 грн в месяц

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Это позволит повысить доходы наименее обеспеченных граждан без автоматического увеличения ставок государственной пошлины, платежей, штрафов и других финансовых показателей. Это - важный шаг по борьбе с бедностью в Украине", - заявил Гончарук.

Глава правительства пояснил, что ранее каждое повышение прожиточного минимума автоматически увеличивало государственные платежи, штрафы, плату за определенные виды государственных услуг и тому подобное.

"Отмена этой архаичной советской нормы позволит наконец начать настоящую борьбу с бедностью в Украине", - сказал Гончарук.