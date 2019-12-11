 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПравительство предлагает вдвое увеличить прожиточный минимум - до 4200 грн

Правительство предлагает вдвое увеличить прожиточный минимум - до 4200 грн


фото: Кабмін
Кабинет Министров Украины одобрил законопроект, который позволит в дальнейшем повысить прожиточный минимум - по предварительным расчетам - до 4200 грн в месяц

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Это позволит повысить доходы наименее обеспеченных граждан без автоматического увеличения ставок государственной пошлины, платежей, штрафов и других финансовых показателей. Это - важный шаг по борьбе с бедностью в Украине", - заявил Гончарук.

Глава правительства пояснил, что ранее каждое повышение прожиточного минимума автоматически увеличивало государственные платежи, штрафы, плату за определенные виды государственных услуг и тому подобное.

"Отмена этой архаичной советской нормы позволит наконец начать настоящую борьбу с бедностью в Украине", - сказал Гончарук.

  • Напомним, с 1 декабря в Украине вырос прожиточный минимум по всем категориям. Соответственно, возрос и ряд выплат, которые привязаны к этому показателю. В частности, выросли и пенсии, ведь минимальная пенсия в Украине равна прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность. Она выросла на 74 гривни и составляет 1638 гривен. Также рост прожиточного минимума означает повышение алиментов, пособий по безработице, декретных, социальной помощи и многое другое. В то же время, минимальная зарплата остается неизменной. Сейчас общий показатель прожиточного минимума в Украине составляет 2027 грн в месяц.
  • Недавно суд обязал правительство пересмотреть прожиточный минимум, по иску правозащитника.
 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 декабря, 2019 среда

больше новостей

11 декабря, 2019 среда

10 декабря, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать