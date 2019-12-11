Правительство предлагает вдвое увеличить прожиточный минимум - до 4200 грн
11 декабря, 2019, 13:38
Кабинет Министров Украины одобрил законопроект, который позволит в дальнейшем повысить прожиточный минимум - по предварительным расчетам - до 4200 грн в месяц
Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
"Это позволит повысить доходы наименее обеспеченных граждан без автоматического увеличения ставок государственной пошлины, платежей, штрафов и других финансовых показателей. Это - важный шаг по борьбе с бедностью в Украине", - заявил Гончарук.
Глава правительства пояснил, что ранее каждое повышение прожиточного минимума автоматически увеличивало государственные платежи, штрафы, плату за определенные виды государственных услуг и тому подобное.
"Отмена этой архаичной советской нормы позволит наконец начать настоящую борьбу с бедностью в Украине", - сказал Гончарук.
- Напомним, с 1 декабря в Украине вырос прожиточный минимум по всем категориям. Соответственно, возрос и ряд выплат, которые привязаны к этому показателю. В частности, выросли и пенсии, ведь минимальная пенсия в Украине равна прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность. Она выросла на 74 гривни и составляет 1638 гривен. Также рост прожиточного минимума означает повышение алиментов, пособий по безработице, декретных, социальной помощи и многое другое. В то же время, минимальная зарплата остается неизменной. Сейчас общий показатель прожиточного минимума в Украине составляет 2027 грн в месяц.
- Недавно суд обязал правительство пересмотреть прожиточный минимум, по иску правозащитника.
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