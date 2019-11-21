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Espreso.tvОбществоСуд обязал правительство Украины пересмотреть прожиточный минимум

Суд обязал правительство Украины пересмотреть прожиточный минимум


фото: vsim.ua
Окружной административный суд Киева признал противоправными действия Кабмина по установлению прожиточного минимума на 2019 год без научно-общественной экспертизы сформированной потребительской корзины

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Иск против Кабмина подал правозащитник Станислав Батрин.

Отмечается, что суд обязал правительство установить прожиточный минимум в соответствии с положениями законов "О прожиточном минимуме" и "О государственных социальных стандартах и государственных социальных гарантиях".

Кроме того, суд признал противоправными действия Кабмина по разработке и утверждению законопроекта о госбюджете на 2019 год с нарушением порядка установления прожиточного минимума.

 

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