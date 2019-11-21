Суд обязал правительство Украины пересмотреть прожиточный минимум
21 ноября, 2019, 15:33
Окружной административный суд Киева признал противоправными действия Кабмина по установлению прожиточного минимума на 2019 год без научно-общественной экспертизы сформированной потребительской корзины
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Иск против Кабмина подал правозащитник Станислав Батрин.
Отмечается, что суд обязал правительство установить прожиточный минимум в соответствии с положениями законов "О прожиточном минимуме" и "О государственных социальных стандартах и государственных социальных гарантиях".
Кроме того, суд признал противоправными действия Кабмина по разработке и утверждению законопроекта о госбюджете на 2019 год с нарушением порядка установления прожиточного минимума.
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