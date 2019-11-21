Суд обязал правительство Украины пересмотреть прожиточный минимум

21 ноября, 2019, 15:33

Окружной административный суд Киева признал противоправными действия Кабмина по установлению прожиточного минимума на 2019 год без научно-общественной экспертизы сформированной потребительской корзины

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Иск против Кабмина подал правозащитник Станислав Батрин.

Отмечается, что суд обязал правительство установить прожиточный минимум в соответствии с положениями законов "О прожиточном минимуме" и "О государственных социальных стандартах и государственных социальных гарантиях".

Кроме того, суд признал противоправными действия Кабмина по разработке и утверждению законопроекта о госбюджете на 2019 год с нарушением порядка установления прожиточного минимума.