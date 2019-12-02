Правительство увеличило прожиточный минимум на 95 гривен

2 декабря, 2019, 08:57

Прожиточный минимум для трудоспособных с 1 декабря увеличили с 2007 до 2102 гривен

Изменения вступили в силу, согласно закону о государственном бюджете на 2019 год.



Согласно закону, прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц с 1 декабря устанавливается в размере 2027 грн, а для основных социальных и демографических групп населения он будет таким: для трудоспособных лиц - 2102 грн (ранее - 2007 грн), для лиц, утративших трудоспособность - 1638 грн (был 1564) для детей от 6 лет - тысяче семьсот семьдесят девять грн (был 1699 грн) и от 6 до 18 лет - 2218 грн (ранее - 2118 грн).

Повышение прожиточного минимума скажется и на увеличении максимального размера пособия по безработице - до 8408 грн (он равен четырем прожиточным минимумам).

Также вырастут некоторые соцвыплаты. В частности, минимальный размер алиментов для детей до шести лет возрастет с 849,5 грн до 889,5 грн, а для детей от шести до 18 лет - с 1059 грн до 1109 грн.

Ранее пенсионный фонд сообщал, что в связи с повышением прожиточного минимума, автоматически пересчитают пенсии.

Напомним, недавно суд обязал правительство пересмотреть прожиточный минимум, по иску правозащитника.





