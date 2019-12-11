Немецкий суд запретил выдавать РФ двух чеченцев

11 декабря, 2019, 16:09

Федеральный конституционный суд Германии запретил экстрадировать в РФ двух граждан России чеченского происхождения

Об этом сообщает DW.

Дела двух россиян возвращены верховному земельному суду Бранденбурга для вынесения новых решений.

В постановлении КС отмечается, что Российская Федерация не предоставила юридически обязывающих гарантий того, что суд по делу фигурантов пройдет за пределами Чечни.

Интерпол выдал ордера на арест этих россиян, один из которых обвиняется в грабеже, а другой - проходит по делу о наркотиках.

Федеральный конституционный суд ФРГ напомнил, что немецкие суды, принимая решение об экстрадиции обвиняемого, обязаны проверить, может ли быть нарушено его основополагающее право на защиту. "При наличии серьезных оснований предполагать угрозу политического преследования в целевой стране суд должен констатировать принципиальную недопустимость экстрадиции", - подчеркивается в постановлении суда.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия выслала двух сотрудников посольства России в связи с убийством бывшего чеченского полевого командира Хангошвили в Берлине. Немецкая прокуратура заявила, что у нее есть достаточно фактических доказательств причастности государственных органов РФ или Чечне к убийству.

В МИД России назвали этот шаг "недружественным" и пообещали ответить надлежащим образом.