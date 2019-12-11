 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортМилевский хочет вернуться в "Динамо" в качестве тренера

Милевский хочет вернуться в "Динамо" в качестве тренера


фото: twitter
Бывший футболист "Динамо" Артем Милевский заявил, что в будущем хочет вернуться в киевский клуб в качестве тренера

Об этом сообщает Sportarena.

По словам 34-летнего футболиста, у него пока не было мыслей о тренерской карьере, но в будущем он хотел бы вернуться в "Динамо" в новом качестве.

"У меня пока не было мыслей о тренерской деятельности. Но хотелось бы когда-нибудь вернуться в киевское "Динамо" в качестве тренера. Или не только как тренер, но и на другую должность", - сказал Милевский.

Артем Милевский выступал за "Динамо" с 2002 по 2013 года, сыграл за киевлян 178 матчей и забил 57 голов.

Сейчас форвард играет за "Динамо" из Бреста, которому в нынешнем сезоне помог впервые в истории выиграть чемпионат Беларуси.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 декабря, 2019 среда

больше новостей

11 декабря, 2019 среда

10 декабря, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать