Милевский хочет вернуться в "Динамо" в качестве тренера
11 декабря, 2019, 15:56
Бывший футболист "Динамо" Артем Милевский заявил, что в будущем хочет вернуться в киевский клуб в качестве тренера
Об этом сообщает Sportarena.
По словам 34-летнего футболиста, у него пока не было мыслей о тренерской карьере, но в будущем он хотел бы вернуться в "Динамо" в новом качестве.
"У меня пока не было мыслей о тренерской деятельности. Но хотелось бы когда-нибудь вернуться в киевское "Динамо" в качестве тренера. Или не только как тренер, но и на другую должность", - сказал Милевский.
Артем Милевский выступал за "Динамо" с 2002 по 2013 года, сыграл за киевлян 178 матчей и забил 57 голов.
Сейчас форвард играет за "Динамо" из Бреста, которому в нынешнем сезоне помог впервые в истории выиграть чемпионат Беларуси.
- 24 ноября команда бывшего форварда сборной Украины Артема Милевского - "Динамо" с Бреста - впервые в истории стала чемпионом Беларуси по футболу.
- Напомним, 23 октября украинский футболист Евгений Хачериди стал игроком белорусского футбольного клуба "Динамо" из Бреста.
- 11 ноября стало известно, что Брестское "Динамо" решило расторгнуть контракт с украинским футболистом Евгением Хачериди.
Читайте также
-
5 декабря, 2019 С чем Путин приедет в Париж?
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно
-
6 декабря, 2019 Как стать Кингом? 5 книг о том, что следует знать
Читайте также
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно