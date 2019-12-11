Милевский хочет вернуться в "Динамо" в качестве тренера

11 декабря, 2019, 15:56

Бывший футболист "Динамо" Артем Милевский заявил, что в будущем хочет вернуться в киевский клуб в качестве тренера

Об этом сообщает Sportarena.

По словам 34-летнего футболиста, у него пока не было мыслей о тренерской карьере, но в будущем он хотел бы вернуться в "Динамо" в новом качестве.

"У меня пока не было мыслей о тренерской деятельности. Но хотелось бы когда-нибудь вернуться в киевское "Динамо" в качестве тренера. Или не только как тренер, но и на другую должность", - сказал Милевский.

Артем Милевский выступал за "Динамо" с 2002 по 2013 года, сыграл за киевлян 178 матчей и забил 57 голов.

Сейчас форвард играет за "Динамо" из Бреста, которому в нынешнем сезоне помог впервые в истории выиграть чемпионат Беларуси.