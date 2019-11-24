Команда Милевского стала чемпионом Беларуси по футболу
24 ноября, 2019, 17:19
Команда бывшего форварда сборной Украины Артема Милевского - "Динамо" из Бреста - впервые в истории стала чемпионом Беларуси по футболу
Об этом сообщает "Трибуна".
В матче 29-го тура чемпионата Украины Брестское "Динамо" победило "Витебск" 1:0 и стало недосягаемым для преследователей.
Победу динамовцам принес гол другого украинского форварда - Алексея Хобленко, который забил на 38-й минуте матча.
В составе брестской команды с "Витебском" также сыграл ексфорвард киевского "Динамо" Артем Милевский. Украинец Александр Нойок не попал в заявку на игру.
"Динамо" из Бреста впервые стало чемпионом Беларуси по футболу.
- Напомним, 23 октября украинский футболист Евгений Хачериди стал игроком белорусского футбольного клуба "Динамо" с Бреста.
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