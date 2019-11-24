Команда Милевского стала чемпионом Беларуси по футболу

24 ноября, 2019, 17:19

Команда бывшего форварда сборной Украины Артема Милевского - "Динамо" из Бреста - впервые в истории стала чемпионом Беларуси по футболу

Об этом сообщает "Трибуна".

В матче 29-го тура чемпионата Украины Брестское "Динамо" победило "Витебск" 1:0 и стало недосягаемым для преследователей.

Победу динамовцам принес гол другого украинского форварда - Алексея Хобленко, который забил на 38-й минуте матча.

В составе брестской команды с "Витебском" также сыграл ексфорвард киевского "Динамо" Артем Милевский. Украинец Александр Нойок не попал в заявку на игру.

"Динамо" из Бреста впервые стало чемпионом Беларуси по футболу.