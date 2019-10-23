Хачериди заключил контракт с "Динамо"

23 октября, 2019, 16:35

Украинский футболист Евгений Хачериди стал игроком белорусского футбольного клуба "Динамо" из Бреста

Об этом сообщает "Динамо" из Бреста в twitter.

Хачериди заключил с "Динамо" контракт на два года, при этом соглашение вступит в силу 1 января 2020 года.

Экс-защитник сборной Украины находился в статусе свободного агента. Его последним клубом был греческий ПАОК. 32-летний футболист в прошлом сезоне сыграл за команду из города Салоники только в 3 матчах чемпионата Греции.

Хачериди родился в Мелитополе и сначала выступал за местный клуб "Олком". Затем играл в запорожском "Металлурге" и "Волыни". С 2007 года он был игроком "Динамо" Киев, в составе которого стал трехкратным чемпионом Украины, двукратным обладателем Кубка Украины и трехкратным обладателем Суперкубка Украины.

За "Динамо" из Бреста выступает бывший форвард сборной Украины Артем Милевский и украинцы Александр Нойок и Алексей Хобленко.