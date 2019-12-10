 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Конституцию Украины должны внести изменения, закрепляющие "особый статус" Донбасса на постоянной основе, - Путин

В Конституцию Украины должны внести изменения, закрепляющие "особый статус" Донбасса на постоянной основе, - Путин

В ходе пресс-конференции по итогам нормандской встречи президент России Владимир Путин заявил, что особый статус Донбасса должен быть закреплен в Конституции Украины

Об этом передает Еспресо.TV .

Он также сообщил о принятии итогового документа, подтверждающего безусловное выполнение Минских договоренностей

"Надо увеличить количество пропусков на линии соприкосновения", - заявил Путин, призвав не забывать "о простых людях, которые там живут".

Путин выразил надежду, что разведение военных сил на будет продолжаться.

"Рассчитываем, что разведение сил будет поэтапно продолжено, а на участках отвода будут проведены работы по разминированию и дефортификации", - заявил Путин.

По его словам, "участники переговоров приветствовали разведения сил и средств на трех пилотных участках".

"Это, действительно, и по нашим оценкам важный шаг на пути к дальнейшей деэскалации ситуации и обеспечения всеобъемлющего прекращения огня", - заявил Путин.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 декабря, 2019 вторник

9 декабря, 2019 понедельник

больше новостей

10 декабря, 2019 вторник

9 декабря, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать