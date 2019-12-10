В Конституцию Украины должны внести изменения, закрепляющие "особый статус" Донбасса на постоянной основе, - Путин
Об этом передает Еспресо.TV .
Он также сообщил о принятии итогового документа, подтверждающего безусловное выполнение Минских договоренностей
"Надо увеличить количество пропусков на линии соприкосновения", - заявил Путин, призвав не забывать "о простых людях, которые там живут".
Путин выразил надежду, что разведение военных сил на будет продолжаться.
"Рассчитываем, что разведение сил будет поэтапно продолжено, а на участках отвода будут проведены работы по разминированию и дефортификации", - заявил Путин.
По его словам, "участники переговоров приветствовали разведения сил и средств на трех пилотных участках".
"Это, действительно, и по нашим оценкам важный шаг на пути к дальнейшей деэскалации ситуации и обеспечения всеобъемлющего прекращения огня", - заявил Путин.
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